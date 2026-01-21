الأربعاء, 21-يناير-2026 الساعة: 10:42 م - آخر تحديث: 10:39 م (39: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل سوء الأحوال الجوية وتواصل الهجمات الإسرائيلية على القطاع

أطباء بلا حدود تحذّر من كارثة إنسانية في غزة

المؤتمرنت -
أطباء بلا حدود تحذّر من كارثة إنسانية في غزة
حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل سوء الأحوال الجوية وتواصل الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وقال هانتر ماكغوفرن منسق مشاريع المنظمة في غزة اليوم، إن قطاع غزة يمر حاليا بظروف شتوية قاسية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من السكان يعيشون في ملاجئ بلاستيكية بدائية.

وبيّن أن من لا يقيمون في هذه الملاجئ يقطنون خياما قديمة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الرياح الشديدة والأمطار، موضحاً أن الفلسطينيين في غزة يعيشون داخل هذه الخيام منذ فترة طويلة، واضطروا إلى نقلها مرات عدة بسبب الشتاء والفيضانات.

وأكد ماكغوفرن أن الأطفال يموتون من شدة البرد، وكذلك البالغون، معتبرا أن وصف "كارثة" لا يكفي لتصوير حجم المأساة.

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية ما تزال تتكرر بشكل منتظم، إضافة إلى قيام "إسرائيل" بحظر أنشطة بعض منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في غزة، مشيرا إلى أن عائلات فلسطينية كاملة تعيش تحت عدد محدود من البطانيات.

وكشف المنسق، أن مشروع المنظمة في مدينة غزة يضم نحو 2900 مريض، مبيناً أن منظمة أطباء بلا حدود مدرجة ضمن قائمة المنظمات التي سيتم حظرها.

وأشار إلى أن هؤلاء المرضى يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة، مؤكدا أن دعم منظمات الإغاثة الأخرى غير كاف.

وتواصل سلطات الاحتلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى غزة، التي تضم نحو 1.5 مليون نازح من أصل حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.








