ياسمين عبد العزيز تقاضي ناشري صورا غير لائقة

عبرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن غضبها الشديد بعد نشر عدد من صفحات فيسبوك صوراً غير لائقة لها، ضمن ما وصفته بحملة ضدها، تزامناً مع طرح الإعلان الدعائي لمسلسل «وننسى اللي كان» المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2026.



ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، صوراً من المنشورات المتداولة، مؤكدة اعتزامها مقاضاة القائمين على تلك الصفحات.



كتبت الممثلة المصرية: «بدأت الحملات ضدي، وصوروني بشكل غير لائق ونشروها في كل مكان، حسناً، سأرفع دعوى قضائية لتكشف مباحث الإنترنت من يقف وراء هذه الحملات وتشويه صورتي بهذا الأسلوب؟».

وأضافت ياسمين عبد العزيز: «هل كل هذا يحدث لمجرد نزول إعلان المسلسل؟ فماذا ستفعلون عند عرضه؟».



واختتمت رسالتها قائلة: «وأقول لمن أنشأ هذه الصفحات والمنشورات، كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وأسأل الله أن يرى ما فعله في والدته وأخته وابنته وزوجته وكل نساء بيته».



تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026



​يحمل المسلسل اسم «وننسى اللي كان»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله جانب من الصراعات النفسية، حيث تجسد ياسمين عبد العزيز شخصية «جليلة رسلان»، وهي فنانة مشهورة تواجه أزمات شخصية ونفسية كبيرة.



وتسلط الأحداث الضوء على كواليس عالم الشهرة والضغوط التي تتعرض لها البطلة، ما يدفعها في بعض الأحيان للجوء إلى المهدئات للتعامل مع واقعها المرير.



​تؤدي ياسمين عبد العزيز دور البطولة في مسلسل «وننسى اللي كان» بالاشتراك مع الفنان كريم فهمي الذي يجسد دور حارسها الشخصي الذي يدعمها في أزماتها، ويشاركهما العمل شيرين رضا، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، منة فضالي، إدوارد، ومحمود حافظ، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.