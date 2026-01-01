الخميس, 22-يناير-2026 الساعة: 12:12 ص - آخر تحديث: 12:10 ص (10: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
مصلحة الضرائب تصادر أموال فنان كبير

مصلحة الضرائب تصادر أموال فنان كبير

المؤتمرنت -
مصلحة الضرائب تصادر أموال فنان كبير
كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتجميد الحسابات البنكية لوالده.

وأوضح أنه تم تجميد معاشه التقاعدي الذي يُعدّ مصدره الوحيد للحياة، وذلك لسداد مستحقات ضريبية متنازع عليها.

وقال أحمد أبو زهرة إنه فوجئ أثناء توجهه إلى البنك لصرف المستحقات المالية الخاصة بوالده بقرار حجز رسمي صادر عن مصلحة الضرائب، استند إلى خطاب إداري يمنع سحب أي مبالغ من الحساب.

وأوضح نجل الفنان أن والده يعاني من ظروف صحية حرجة تمنعه من العمل منذ سنوات، وأن الأموال التي تم الحجز عليها كانت المصدر الوحيد لتغطية:

- تكاليف الرعاية الطبية والتمريض المنزلي،
- شراء الأدوية والمستلزمات العلاجية اليومية،
- ونفقات المعيشة الأساسية لفنان قدم عقودًا من العطاء للفن المصري.

وأشار أبو زهرة إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في تقديرات جزافية تطالب الضرائب بموجبها بدفع مبالغ مالية عن عامَي 2022 و2023، وهي الفترة التي لم يشارك فيها والده بأي عمل فني، بل كان مُقعَدًا بسبب تدهور صحته، ما جعله غير قادر حتى على مغادرة فراشه، وفقاً لـRT.

وأعرب نجل الفنان عن استيائه الشديد من الإجراء، مؤكدًا أنه حاول التواصل مع الجهات المعنية وتوضيح الموقف، وتقديم وثائق تثبت انقطاع والده عن أي نشاط مهني خلال السنوات المُحتسَب عليها الضريبة.

لكنه أشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية حالت دون الوصول إلى حل عاجل، مما وضع الأسرة في مأزق مالي حرج، في وقتٍ يحتاج فيه الفنان الكبير إلى دعم صحي مستمر.

وتُعيد هذه الواقعة فتح ملف الضرائب المفروضة على كبار الفنانين الذين توقفوا عن العمل بسبب المرض أو الشيخوخة، في ظل دعوات متزايدة من الجمهور والنقاد إلى مراعاة البُعد الإنساني عند التعامل مع رموز الفن المصري، الذين قدّموا الكثير لوطنهم، ويستحقون في شيخوختهم الرعاية لا الملاحقة.








