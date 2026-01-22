الخميس, 22-يناير-2026 الساعة: 03:35 م - آخر تحديث: 02:53 م (53: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتأثر البلاد بموجة غبار واسع الانتشار خاصة المناطق

موجة غبار في 5 محافظات

المؤتمرنت -
موجة غبار في 5 محافظات
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتأثر البلاد بموجة غبار واسع الانتشار خاصة المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن تمتد موجة الغبار إلى أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية الغربية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والهضاب الداخلية يرافقها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

ونبه المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال في المحافظات المذكورة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم وأيضاً من الأجواء الباردة.

كما نبه المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية حفاظاً على سلامتهم.








