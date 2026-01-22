المؤتمرنت -

5 شهداء ونسف منازل وقصف شرقي غزة

استشهد خمسة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرارها في انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ 103 تواليا، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.



وأفاد مصدر طبي بوصول 4 شهداء الى مستشفى الشفاء إثر القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مواطنين محيط سوق السيارات شرق حي الزيتون جنوب غزة.



وقبل ذلك، أكد الإسعاف والطوارئ ارتقاء شهيد بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها على دوار بني سهيلا شرق خان يونس.



وفي وقت سابق أفادت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت فجر الخميس، عمليات نسف واسعة داخل مناطق انتشاره العسكرية، شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي.



كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها الرشاشة، تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة، وقصف طيران الاحتلال الحربي، بعدة غارات جوية، المناطق الشمالية في قطاع غزة.



وذكر سكان أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.



وأمس الأربعاء، استشهد 11 مواطنًا في تصعيد إسرائيلي دموي، منهم 3 صحفيين و3 أشقاء، وامرأة وطفلان أحدهما مع والده.



ومنذ وقف إطلاق وقف النار في 10 أكتوبر الماضي، قتلت 481 مواطنًا، منهم 168 طفلا و65 امرأة فيما أصابت 1279 آخرين.

