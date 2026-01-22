الخميس, 22-يناير-2026 الساعة: 06:39 م - آخر تحديث: 05:22 م (22: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71562

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71562

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71562
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 71,562 شهيدًا و171,379 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 11 شهيدًا جديدًا، و7 إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 477، وإجمالي الإصابات 1,301، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 713.
وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقتل 7 عمال بانفجار وسط الهند
رياضة: برشلونة يقترب من التأهل المباشر برباعية في براغ
فنون ومنوعات: مصادرة أموال فنان مصري كبير
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تقاضي هؤلاء
عربي ودولي: منظمة تحذّر من كارثة إنسانية في غزة
اقتصاد: الذهب يكسر حاجز 4800 دولار
عربي ودولي: 11 شهيداً بينهم 3 صحفيين في غزة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل أبو عوجاء
رياضة: نتائج 9 مباريات في دوري الأبطال
أخبار: موجة غبار واسعة واجواء باردة
مجتمع مدني: علاج نزلات البرد في وقت قصير
عربي ودولي: 1300 خرق إسرائيلي لاتفاق غزة
اقتصاد: انخفاض الأسهم الأوروبية
رياضة: التعادل يحسم لقاء برشلونة وباريس
أخبار: اليمن موطن النحل والعسل.. يحتم شحذ الطاقات لحمايته
رياضة: تكريم الفائزين في البطولة المفتوحة للرماية
عربي ودولي: 2300 حالة اعتقال في جنين وطولكرم
فنون ومنوعات: تحرير منتج “باب الحارة” بعد اختطافه
أخبار: تقلبات جوية قاسية تضرب هذه المناطق
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت للأونروا في القدس
علوم وتقنية: 8 خرافات شائعة عن الكوليسترول
علوم وتقنية: طرق تساعدك على النوم بـ 5 دقائق
عربي ودولي: 21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة
اقتصاد: الذهب عند مستوى قياسي جديد
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71551
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026