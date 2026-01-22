المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71562

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 71,562 شهيدًا و171,379 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 11 شهيدًا جديدًا، و7 إصابات.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 477، وإجمالي الإصابات 1,301، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 713.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

