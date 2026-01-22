الخميس, 22-يناير-2026 الساعة: 08:13 م - آخر تحديث: 07:57 م (57: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
صنعاء تُدين العدوان الصهيوني المُستمر على فلسطين ولبنان

صنعاء تُدين العدوان الصهيوني المُستمر على فلسطين ولبنان

المؤتمرنت -
صنعاء تُدين العدوان الصهيوني المُستمر على فلسطين ولبنان
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان وما يُسفر عنه من جرائم ممنهجة بحق المدنيين والأعيان المدنية، في تحدٍّ صارخ لكافة الأعراف و القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أنه وبالرغم من الحديث المستمر عن السلام في فلسطين، وإنشاء مجلس ترامب والذي يسمى مجلس السلام ويتزعمه مجرم حرب، إلا أن كيان العدو الصهيوني مستمر في عدوانه الغاشم وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين والأعيان المدنية في غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 71 ألف شهيد وإصابة 171 ألف منذ 7 أكتوبر 2023م.

وجدّدت التأكيد على الموقف اليمني الثابت والمبدئي المساندة للشعب الفلسطيني الصابر حتى نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار البيان إلى أن العدوان الصهيوني على بلدات الكفور وجرجوع وقناريت جنوب لبنان، انتهاك صارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت وزارة الخارجية، الشعب اللبناني الشقيق إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد لبنان وسيادته ووحدته الوطنية، وإفشال مخططات العدو الرامية إلى بث الفتن وإشعال الصراعات الداخلية.

وعبّرت عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة، مؤكدة حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته بكل الوسائل المشروعة.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدينية والأخلاقية والقانونية إزاء ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني من عدوان وجرائم إبادة جماعية، والعمل بشكل جاد وفاعل على اتخاذ مواقف موحّدة وإجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني واستعادة الحقوق العربية المشروعة.








