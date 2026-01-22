الخميس, 22-يناير-2026 الساعة: 11:18 م - آخر تحديث: 10:31 م (31: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - خيّم القلق على أجواء نادي برشلونة رغم الفوز المثير على سلافيا براج التشيكي (4-2)،

قلق في برشلونة بسبب إصابة بيدري

المؤتمرنت -
قلق في برشلونة بسبب إصابة بيدري
خيّم القلق على أجواء نادي برشلونة رغم الفوز المثير على سلافيا براج التشيكي (4-2)، بعدما تعرّض النجم الإسباني بيدري لإصابة أربكت حسابات الجهاز الفني خلال المواجهة الأوروبية.


وعقب المباراة، كشف المدير الفني هانز فليك أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل فورًا، وسط ترقب لنتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

فليك بدا حذرًا في تصريحاته، مكتفيًا بالقول إن حالة بيدري «غير واضحة حتى الآن»، مؤكدًا أن القرار النهائي سيُتخذ بعد الاطلاع على التقارير الطبية، في ظل تخوف جماهيري من تكرار سيناريو الغيابات الطويلة.

ووفقًا لإذاعة RAC1 الكتالونية، فإن بيدري تعرّض لإصابة في عضلات الفخذ بالساق اليمنى خلال اللقاء. وفي السياق ذاته، أوضح الصحفي في صحيفة «آس»، خافي ميجيل، أن المؤشرات الأولية لا تستبعد وجود تمزق عضلي محتمل في الأوتار الخلفية للساق اليمنى، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة فور عودته إلى برشلونة، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة.

وحول مدة الغياب المتوقعة، أشار ميجيل إلى أن التاريخ الطبي لبيدري مع إصابات العضلات الخلفية يرجّح فترة تعافٍ تتراوح بين 3 و4 أسابيع في حال تأكد التمزق، مؤكدًا أن هذا التقدير يظل أوليًا وقابلًا للتعديل بعد صدور النتائج الرسمية للفحوصات الطبية.

ورغم الانتصار المهم الذي أعاد برشلونة إلى دائرة المنافسة الأوروبية، فإن إصابة بيدري ألقت بظلالها على الاحتفالات، خصوصاً أن اللاعب يُعد من ركائز خط الوسط وأكثر العناصر تأثيرًا في منظومة فليك.

وفي الوقت الذي أشاد فيه مدرب برشلونة بروح لاعبيه وقدرتهم على العودة في النتيجة، بقي ملف بيدري مفتوحًا، مع تساؤلات متزايدة حول جاهزيته للمباراة الحاسمة المقبلة في دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يخضع بيدري لفحوصات دقيقة خلال الساعات القادمة، لتحديد موقفه من الجولة الختامية الحاسمة، والتي سيحتاج فيها برشلونة للفوز بفارق مريح لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ورغم أن المباراة انتهت بفوز مهم.. لكن إصابة بيدري قد تكون الخسارة الأثقل في ليلة برشلونة الأوروبية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 7 مشروبات تعزز صحة دماغك
عربي ودولي: مقتل 7 عمال بانفجار وسط الهند
أخبار: موجة غبار في 5 محافظات
رياضة: برشلونة يقترب من التأهل المباشر برباعية في براغ
فنون ومنوعات: مصادرة أموال فنان مصري كبير
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تقاضي هؤلاء
عربي ودولي: منظمة تحذّر من كارثة إنسانية في غزة
أخبار: 260 صحفياً شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: الذهب يكسر حاجز 4800 دولار
أخبار: الراعي يشددّ على حماية حقوق المرضى
عربي ودولي: 11 شهيداً بينهم 3 صحفيين في غزة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل أبو عوجاء
رياضة: نتائج 9 مباريات في دوري الأبطال
أخبار: موجة غبار واسعة واجواء باردة
مجتمع مدني: علاج نزلات البرد في وقت قصير
عربي ودولي: 1300 خرق إسرائيلي لاتفاق غزة
اقتصاد: انخفاض الأسهم الأوروبية
رياضة: التعادل يحسم لقاء برشلونة وباريس
أخبار: اليمن موطن العسل.. يحتم شحذ الطاقات لحمايته
رياضة: تكريم الفائزين في البطولة المفتوحة للرماية
عربي ودولي: 2300 حالة اعتقال في جنين وطولكرم
فنون ومنوعات: تحرير منتج “باب الحارة” بعد اختطافه
أخبار: تقلبات جوية قاسية تضرب هذه المناطق
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت للأونروا في القدس
علوم وتقنية: 8 خرافات شائعة عن الكوليسترول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026