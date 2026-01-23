المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني صالح التام

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /صالح احمد علي التام عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر عضو مجلس النواب.



واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ عبدالعزيز احمد التام وإخوانه جار الله وعايض وأحمد ونجل الفقيد / أحمد صالح التام واخوانه وافراد الاسرة وكافة ال التام بمديرية الحداء محافظة ذمار بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية في العمل التشريعي والبرلماني فضلا عن اسهاماته في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام .



وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام كافة عن خالص تعازيه وعميق مواساته سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون