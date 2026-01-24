السبت, 24-يناير-2026 الساعة: 04:19 م - آخر تحديث: 03:51 م (51: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
إضافة 88 شهيدًا إلى الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادهم رسميًا من لجنة اعتماد

71,654 شهيدًا حصيلة الإبادة الجماعية في غزة

المؤتمرنت -
71,654 شهيدًا حصيلة الإبادة الجماعية في غزة
سجّل التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الجهات الطبية في قطاع غزة وصول أربعة شهداء جدد و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 48 الماضية، في استمرارٍ للعدوان الإسرائيلي، وسط ظروف إنسانية وصحية توصف بالبالغة الخطورة.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة أن الطفل علي أبو زور، ثلاثة أشهر، توفي في مستشفى شهداء الأقصى نتيجة البرد الشديد، في حادثة تعكس تفاقم الكارثة الإنسانية، وترفع عدد وفيات الأطفال بسبب البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى عشر حالات، في ظل نقص حاد في وسائل التدفئة والمأوى، واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية للنازحين.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب الدمار الواسع، وخطورة الأوضاع الميدانية، ونقص الإمكانيات اللوجستية والوقود.

وبحسب التقرير، بلغت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار (في 10 أكتوبر الماضي) 481 شهيدًا و1,313 إصابة، إضافة إلى 713 حالة انتشال، ما يؤكد أن وقف إطلاق النار لم ينهِ الخسائر البشرية، ولم يحدّ من آثار العدوان المستمرة على السكان والبنية التحتية.

أما على صعيد الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 71,654 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171,391 إصابة، في واحدة من أكثر حملات الإبادة دموية في تاريخ القطاع.

وأشار التقرير إلى إضافة 88 شهيدًا إلى الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادهم رسميًا من لجنة اعتماد الشهداء، عن الفترة الممتدة من 16 يناير 2026 وحتى 23 يناير 2026، في مؤشر على استمرار تحديث الأرقام مع توثيق الحالات التي تعذر تسجيلها سابقًا بسبب ظروف الحرب.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة، مع استمرار معاناة المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواصل تحذيرات المؤسسات الصحية من انهيار كامل للمنظومة الطبية، في حال لم يُسمح بإدخال مساعدات كافية وعاجلة، وضمان وصول فرق الإنقاذ إلى الضحايا دون عوائق.








