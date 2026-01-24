السبت, 24-يناير-2026 الساعة: 05:51 م - آخر تحديث: 05:42 م (42: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
مستوطنون يرحلون 15 عائلة فلسطينية من أريحا

مستوطنون يرحلون 15 عائلة فلسطينية من أريحا

المؤتمرنت -
مستوطنون يرحلون 15 عائلة فلسطينية من أريحا
أجبر مستوطنون، صباح اليوم السبت، 15 عائلة فلسطينية على الرحيل القسري من تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا.

وأفادت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو بأن هذا التهجير يرفع حصيلة العائلات التي طُردت من التجمع إلى 94 عائلة،حسب وكالة صفا الفلسطينية .

وأوضحت المنظمة أن رحيل هذه العائلات جاء نتيجة سلسلة من المضايقات والاعتداءات المستمرة، شملت تخريب سبل العيش عبر رعي مواشي المستوطنين في الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين، وتدمير الممتلكات واقتلاع الأشجار المثمرة وتخريب المحاصيل الموسمية.

كما جاء ترحيل العائلات في ظل الترهيب الجسدي واستفزاز السكان بشكل متواصل وخلق بيئة غير آمنة للعيش، تهدف إلى فرض سيطرة إستيطانية كاملة على المنطقة.

ويأتي هذا النزوح القسري استكمالاً لموجة بدأت مطلع الشهر الجاري، حيث رحلت 20 عائلة من مزارعي يطا و26 عائلة من الكعابنة، وسط تحذيرات حقوقية من سياسة "الأرض المحروقة" لتفريغ الأغوار.

وفي ريف نابلس الجنوبي، وتحديداً في خربة المراجم وقرية دوما، شن مستوطنون هجمات استهدفت منازل المواطنين في ساعات الصباح الأولى، حيث قاموا برشق الحجارة وتهديد المزارعين بالقتل في حال وصولهم إلى أراضيهم.

وفي قضاء رام الله، اقتحم مستوطنون برفقة قوات العدو منطقة الخلايل بقرية المغير، ونفذوا أعمالاً تخريبية في منشآت زراعية، فيما واصلت قوات العدو مداهمة منازل المواطنين في مناطق متفرقة من الخليل ونابلس.


وأطلق مستوطنون مواشيهم ترعى في أراضي المواطنين في قرية سنجل شمال رام الله.

أما في القدس المحتلة، فقد شددت قوات العدو منذ فجر اليوم من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بالمدينة، خاصة حاجز قلنديا والرام.

وحسب مصادر محلية، فإن اعتداءات لفظية واستفزازات تعرض لها المواطنون من قبل مجموعات من المستوطنين بالقرب من أبواب البلدة القديمة، في محاولة لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك.

ووفقاً لتقارير أممية صدرت أمس، فإن اعتداءات المستوطنين أدت خلال الأسبوعين الماضيين فقط إلى نزوح ما يقارب 100 أسرة بدوية في مختلف أنحاء الضفة، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى تغيير الخارطة الديموغرافية في المناطق المصنفة "ج".*وكالات








