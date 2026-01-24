المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ ناصر علي مغدي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر ناصر جبران مغدي، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى الشيخ جبران ناصر علي مغدي واخوانه وكافه ال مغدي في محافظة حجه، واشاد بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل مغدي بمديرية المفتاح بمحافظة حجة بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،