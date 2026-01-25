المؤتمرنت -

ترامب يعلن إنقاذ “تيك توك”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه “سعيد” بإنقاذ تطبيق “تيك توك”، مؤكدًا أن ملكيته ستؤول إلى مجموعة من كبار المستثمرين الأمريكيين.



وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “أنا سعيد جدًا لأنني ساعدت في إنقاذ تيك توك! وستكون الآن مملوكة لمجموعة من الوطنيين والمستثمرين الأمريكيين العظماء، وهي الأكبر في العالم، وستكون صوتًا مهمًا”.



وأضاف أن هذه الخطوة، إلى جانب عوامل أخرى، أسهمت في أدائه الجيد في تصويت الشباب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، معربًا عن أمله في أن يتذكره مستخدمو التطبيق ومحبوّه لفترة طويلة في المستقبل.



وتوجّه ترامب بالشكر إلى نائب الرئيس جيه دي فانس، وجميع المسؤولين في إدارته الذين ساهموا في إنجاز الصفقة، واصفًا إياها بأنها “دراماتيكية ونهائية وجميلة للغاية”، كما شكر الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون والموافقة في نهاية المطاف على الصفقة، معتبرًا أن قراره كان محل تقدير.