الأحد, 25-يناير-2026 الساعة: 06:13 م - آخر تحديث: 05:33 م (33: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - 4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً

4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً

المؤتمرنت -
4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً
يُعدّ الزبادي من الأطعمة البسيطة التي لا تخلو منها موائد كثيرة، لكنه يحمل في طياته فوائد صحية قد لا ينتبه إليها البعض.

فتناول الزبادي يومياً لا يقتصر على كونه خياراً خفيفاً ومغذياً، بل قد يلعب دوراً مهماً في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، والحفاظ على صحة العظام، بل وحتى تحسين التمثيل الغذائي.

وذكر تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» العلمي 4 فوائد صحية رئيسية لتناول الزبادي يومياً:

تحسين الهضم
يُعرف الزبادي بفوائده الصحية للجهاز الهضمي لاحتوائه على البكتيريا النافعة. وتحتوي أنواع عديدة من الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تُحسّن صحة الأمعاء.

وقد يشعر المصابون بمتلازمة القولون العصبي بتحسن في الأعراض عند تناولهم الزبادي بانتظام.

كما قد تُخفف البروبيوتيك الموجودة في الزبادي من أعراض الإسهال المزمن أو الإمساك.

دعم صحة العظام
الزبادي غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان.

ويُعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مهماً لتقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

خفض ضغط الدم
قد يُساهم تناول الزبادي بانتظام في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

وتحتوي معظم أنواع الزبادي على فيتامينات ب، مثل فيتامين ب12 (كوبالامين) وفيتامين ب2 (ريبوفلافين)، التي تُساعد على الوقاية من أمراض القلب وتُقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي الخلقية.

كما يحتوي الزبادي أيضاً على الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم وتعزيز التمثيل الغذائي.

تقليل الالتهاب
يمكن أن تساهم بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي في تقوية جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب.

ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشاكل الصحية والعدوى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: ترامب يعلن إنقاذ “تيك توك”
عربي ودولي: مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين
أخبار: منظمة: التعليم باليمن يواجه انهيار شامل
فنون ومنوعات: سمكة قرش تنهي حياة طفل
علوم وتقنية: 4 مشروبات تحتوي على فيتامين «سي»
أخبار: ترحيل 15 عائلة فلسطينية من أريحا
فنون ومنوعات: ما حقيقة تعرض محمد صبحي لـ”أزمة قلبية”؟
أخبار: 71,654 شهيدًا حصيلة الإبادة بغزة
ثقافة: الثقافة تنعي الفنان محمد مقبل معيض
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني التام
رياضة: برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
عربي ودولي: اسبانيا ترفض الانضمام لمجلس السلام بغزة
عربي ودولي: "هيومن رايتس" تحذّر من مساعٍ لاستبدال الأمم المتحدة بـ"مجلس سلام"
أخبار: العسل اليمني جوهر الجودة العالمية
فنون ومنوعات: هيفاء وهبي تقاضي طبيبا مصريا
رياضة: قلق في برشلونة بسبب إصابة بيدري
فنون ومنوعات: رسالة حبّ عمرها 2000 عام
علوم وتقنية: 7 مشروبات تعزز صحة دماغك
أخبار: صنعاء تُدين العدوان على فلسطين ولبنان
أخبار: 21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71562
أخبار: 5 شهداء ونسف منازل وقصف شرقي غزة
عربي ودولي: مقتل 7 عمال بانفجار وسط الهند
أخبار: موجة غبار في 5 محافظات
رياضة: برشلونة يقترب من التأهل المباشر برباعية في براغ
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026