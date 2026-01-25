المؤتمرنت -

4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً

يُعدّ الزبادي من الأطعمة البسيطة التي لا تخلو منها موائد كثيرة، لكنه يحمل في طياته فوائد صحية قد لا ينتبه إليها البعض.



فتناول الزبادي يومياً لا يقتصر على كونه خياراً خفيفاً ومغذياً، بل قد يلعب دوراً مهماً في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، والحفاظ على صحة العظام، بل وحتى تحسين التمثيل الغذائي.



وذكر تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» العلمي 4 فوائد صحية رئيسية لتناول الزبادي يومياً:



تحسين الهضم

يُعرف الزبادي بفوائده الصحية للجهاز الهضمي لاحتوائه على البكتيريا النافعة. وتحتوي أنواع عديدة من الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تُحسّن صحة الأمعاء.



وقد يشعر المصابون بمتلازمة القولون العصبي بتحسن في الأعراض عند تناولهم الزبادي بانتظام.



كما قد تُخفف البروبيوتيك الموجودة في الزبادي من أعراض الإسهال المزمن أو الإمساك.



دعم صحة العظام

الزبادي غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان.



ويُعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مهماً لتقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.



خفض ضغط الدم

قد يُساهم تناول الزبادي بانتظام في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.



وتحتوي معظم أنواع الزبادي على فيتامينات ب، مثل فيتامين ب12 (كوبالامين) وفيتامين ب2 (ريبوفلافين)، التي تُساعد على الوقاية من أمراض القلب وتُقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي الخلقية.



كما يحتوي الزبادي أيضاً على الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم وتعزيز التمثيل الغذائي.



تقليل الالتهاب

يمكن أن تساهم بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي في تقوية جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب.



ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشاكل الصحية والعدوى.

