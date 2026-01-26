الإثنين, 26-يناير-2026 الساعة: 03:36 م - آخر تحديث: 03:32 م (32: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71 ألفا و660

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71 ألفا و660

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71 ألفا و660
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 71,660 شهيدا و 171,419 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاثة شهداء منهم شهيدين جديدين، وشهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 20 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 486، وإجمالي الإصابات 1,341، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 714.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يعود بقوة لصدارة الدوري الإسباني
عربي ودولي: أمريكا: إلغاء الرحلات وانقطاع الكهرباء لهذا السبب
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71657
علوم وتقنية: ترامب يعلن إنقاذ “تيك توك”
عربي ودولي: مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين
أخبار: المرتضى: موعد تنفيذ اتفاق مسقط 27 يناير
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ ناصر علي مغدي
أخبار: منظمة: التعليم باليمن يواجه انهيار شامل
فنون ومنوعات: سمكة قرش تنهي حياة طفل
علوم وتقنية: 4 مشروبات تحتوي على فيتامين «سي»
أخبار: ترحيل 15 عائلة فلسطينية من أريحا
فنون ومنوعات: ما حقيقة تعرض محمد صبحي لـ”أزمة قلبية”؟
أخبار: 71,654 شهيدًا حصيلة الإبادة بغزة
ثقافة: الثقافة تنعي الفنان محمد مقبل معيض
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني التام
رياضة: برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
عربي ودولي: اسبانيا ترفض الانضمام لمجلس السلام بغزة
عربي ودولي: "هيومن رايتس" تحذّر من مساعٍ لاستبدال الأمم المتحدة بـ"مجلس سلام"
أخبار: العسل اليمني جوهر الجودة العالمية
فنون ومنوعات: هيفاء وهبي تقاضي طبيبا مصريا
رياضة: قلق في برشلونة بسبب إصابة بيدري
فنون ومنوعات: رسالة حبّ عمرها 2000 عام
علوم وتقنية: 7 مشروبات تعزز صحة دماغك
أخبار: صنعاء تُدين العدوان على فلسطين ولبنان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026