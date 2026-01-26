المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71 ألفا و660

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 71,660 شهيدا و 171,419 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاثة شهداء منهم شهيدين جديدين، وشهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 20 إصابة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 486، وإجمالي الإصابات 1,341، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 714.



وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.