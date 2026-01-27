الثلاثاء, 27-يناير-2026 الساعة: 04:00 م - آخر تحديث: 02:49 م (49: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة ومغبرة نسبياً في المرتفعات

أجواء باردة في 8 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة ومغبرة نسبياً في المرتفعات الجبلية والهضاب والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وغرب الجوف وجنوب مأرب.

في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية مع تواجد خفيف للغبار في أجزاء من المرتفعات الجبلية ومن المتوقع أن يتلاشى خلال الـــ 24 ساعة القادمة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية من الغبار خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

كما نبه قاطني المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: خلاف مالي يشعل أزمة في ريال مدريد
عربي ودولي: طلاق استراتيجي .. الناتو يعلن نهاية حقبة الوصاية الأمريكية
محافظات: تدشين حملة لرقابة على أسواق محافظة صنعاء
أخبار: قيادات مؤتمرية تزور الفقيه للإطمئنان على صحته
رياضة: برشلونة يعود بقوة لصدارة الدوري الإسباني
أخبار: تنبيهات ..أجواءً باردة في 8 محافظات يمنية
عربي ودولي: أمريكا: إلغاء الرحلات وانقطاع الكهرباء لهذا السبب
أخبار: (الملكة أروى) تحيي الذكرى الأولى لرحيل فارع
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً
أخبار: صنعاء تبحث آخر المستجدات مع موسكو
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71657
علوم وتقنية: ترامب يعلن إنقاذ “تيك توك”
عربي ودولي: مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين
أخبار: المرتضى: موعد تنفيذ اتفاق مسقط 27 يناير
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ ناصر علي مغدي
أخبار: منظمة: التعليم باليمن يواجه انهيار شامل
فنون ومنوعات: سمكة قرش تنهي حياة طفل
علوم وتقنية: 4 مشروبات تحتوي على فيتامين «سي»
أخبار: ترحيل 15 عائلة فلسطينية من أريحا
فنون ومنوعات: ما حقيقة تعرض محمد صبحي لـ”أزمة قلبية”؟
أخبار: 71,654 شهيدًا حصيلة الإبادة بغزة
ثقافة: الثقافة تنعي الفنان محمد مقبل معيض
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني التام
رياضة: برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
عربي ودولي: اسبانيا ترفض الانضمام لمجلس السلام بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026