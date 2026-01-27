المؤتمرنت -

أجواء باردة في 8 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة ومغبرة نسبياً في المرتفعات الجبلية والهضاب والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وغرب الجوف وجنوب مأرب.



في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية مع تواجد خفيف للغبار في أجزاء من المرتفعات الجبلية ومن المتوقع أن يتلاشى خلال الـــ 24 ساعة القادمة.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية من الغبار خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.



كما نبه قاطني المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.