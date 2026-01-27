الثلاثاء, 27-يناير-2026 الساعة: 05:30 م - آخر تحديث: 04:39 م (39: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - 10 أطعمة عليك تجنبها قبل النوم

10 أطعمة عليك تجنبها قبل النوم

المؤتمرنت -
10 أطعمة عليك تجنبها قبل النوم
يمكن لتناول بعض الأطعمة قبل النوم أن يُؤثر سلباً على النوم، ويُسبب عسر الهضم أو زيادة الوزن، فاختياراتك الغذائية في الساعات الأخيرة من اليوم تلعب دوراً مهماً في جودة نومك وصحة جسمك.

وسلّط تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» العلمي الضوء على أبرز الأطعمة التي يُنصح بتجنبها قبل النوم، وهي:

البيتزا
على الرغم من أن البيتزا من الوجبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها ليلاً، خصوصاً أثناء مشاهدة التلفزيون، فإنها قد تُؤثر سلباً على نومك.

فصلصة الطماطم حمضية، وقد تُهيّج معدتك، ما يُؤدي إلى حرقة المعدة، وارتجاع المريء، وعسر الهضم. كما أن البيتزا غنية بالدهون التي تستغرق وقتاً أطول للهضم، ما يزيد من خطر هذه المشكلات إذا استلقيت بعد تناولها مباشرةً.

الآيس كريم
تناول كميات كبيرة من الآيس كريم قبل النوم قد يُؤثر سلباً على نومك، ويُؤدي إلى زيادة الوزن.

وغالباً ما يحتوي الآيس كريم على سكريات مُضافة، وسعرات حرارية، ودهون غير صحية، وقد يؤدي الإفراط في تناوله ليلاً إلى ارتفاع وانخفاض سريع في مستوى السكر في الدم، ما يُؤثر على نومك.

ووجدت إحدى الدراسات أن الوجبات الخفيفة السكرية والدهنية، مثل الآيس كريم، قد تُؤثر على دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لدى الأطفال.

رقائق البطاطس
رقائق البطاطس غنية بالكربوهيدرات المُكررة التي قد ترفع مستوى السكر في الدم، وتُصعّب النوم، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.

وتربط الأبحاث بين زيادة تناول الصوديوم وضعف جودة النوم وقصر مدته. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى اضطراب النوم، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول.

الفلفل الحار
من المعروف أن الأطعمة الحارة، مثل الفلفل، تُسبب حرقة المعدة وعسر الهضم. وقد يُؤدي تناولها قبل النوم إلى صعوبة النوم،

كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الكابسيسين، وهو المركب الذي يُعطيها نكهتها الحارة. وتشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يرفع درجة حرارة الجسم، ما قد يُؤثر سلباً على النوم.

البرتقال
يُعد البرتقال والحمضيات الأخرى، كالغريب فروت والليمون، غنية بالعناصر الغذائية. ومع ذلك، قد لا تكون الخيار الأمثل قبل النوم، خصوصاً إذا كنت مُعرضاً لحرقة المعدة. فحموضة هذه الفاكهة تجعلها أكثر عرضة للتسبب في حرقة المعدة من أنواع الفاكهة الأخرى، خصوصاً إذا استلقيت بعد تناولها مباشرة.

البقوليات
قد لا تكون البقوليات خياراً مثالياً قبل النوم؛ لأن أليافها صعبة الهضم، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ، خصوصاً إذا لم تكن معتاداً على تناول كميات كبيرة من الألياف.

الشوكولاته الداكنة
قد تكون الشوكولاته الداكنة أكثر فائدة من الشوكولاته بالحليب، لكنها تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، الذي قد يؤثر على النوم.

ويحفز الكافيين إنتاج الحمض في المعدة، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية أو حرقة في المعدة.

وتحتوي الشوكولاته الداكنة أيضاً على الثيوبرومين الذي يُحفز الجهاز العصبي المركزي، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.

الفواكه المجففة
من غير المرجح أن يؤثر تناول كمية صغيرة من الفواكه المجففة ليلاً على النوم، لكن الإفراط في تناولها قد يُسبب الأرق.

وبالإضافة إلى الألياف، تحتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية أعلى ونسبة سكر طبيعي أكبر من الفواكه الطازجة، ما يُصعّب النوم والاستمرار فيه.

البرغر
تحتوي أطعمة مثل البرغر بالجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما قد يُسبب الاستيقاظ المتكرر ليلاً، ويُقلل من مدة النوم العميق.

علاوة على ذلك، تُشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة كبيرة وثقيلة بانتظام، مثل البرغر والبطاطا المقلية قبل النوم، قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

حبوب الإفطار المُحلاة
تُعد حبوب الإفطار وجبة خفيفة سريعة ومُشبعة في وقت متأخر من الليل، ولكن الحبوب المُحلاة غنية بالكربوهيدرات المُكررة، ما قد يُؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم واضطراب النوم. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الحبوب غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، ما يجعلها أقل إشباعاً، وقد تُسهم في زيادة الوزن عند تناولها بانتظام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: لقاء شقيقتان بعد غياب 50 عاماً
علوم وتقنية: اكتشف أفضل فيتامين لتقوية الذاكرة
رياضة: خلاف مالي يشعل أزمة في ريال مدريد
عربي ودولي: طلاق استراتيجي .. الناتو يعلن نهاية حقبة الوصاية الأمريكية
محافظات: تدشين حملة لرقابة على أسواق محافظة صنعاء
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: مركز الأرصاد يتوّقع أجواءً باردة
أخبار: قيادات مؤتمرية تطمئن على صحة الفقيه
رياضة: برشلونة يعود بقوة لصدارة الدوري الإسباني
أخبار: تنبيهات ..أجواءً باردة في 8 محافظات يمنية
عربي ودولي: أمريكا: إلغاء الرحلات وانقطاع الكهرباء
أخبار: (الملكة أروى) تحيي الذكرى الأولى لرحيل فارع
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية لتناول الزبادي يومياً
أخبار: صنعاء تبحث آخر المستجدات مع موسكو
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71657
علوم وتقنية: ترامب يعلن إنقاذ “تيك توك”
عربي ودولي: مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين
أخبار: المرتضى: موعد تنفيذ اتفاق مسقط 27 يناير
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ ناصر علي مغدي
أخبار: منظمة: التعليم باليمن يواجه انهيار شامل
فنون ومنوعات: سمكة قرش تنهي حياة طفل
علوم وتقنية: 4 مشروبات تحتوي على فيتامين «سي»
أخبار: ترحيل 15 عائلة فلسطينية من أريحا
فنون ومنوعات: ما حقيقة تعرض محمد صبحي لـ”أزمة قلبية”؟
أخبار: 71,654 شهيدًا حصيلة الإبادة بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026