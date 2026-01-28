المؤتمرنت -

"أونروا": الحصول على المياه النظيفة في غزة محدود للغاية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاربعاء، أن الحصول على المياه النظيفة في قطاع غزة محدود للغاية في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع المحاصر.



وأوضحت الوكالة، في تدوينة على منصة "إكس" أنها تواصل جهودها في الحفاظ على النظافة في مراكز الإيواء وغيرها من المواقع من خلال إدارة النفايات الصلبة المجتمعية، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات التنظيف وأقراص تنقية المياه.



وأشارت إلى أنه في أوائل يناير الجاري، وصلت خدمات المياه الطارئة إلى نحو 250 ألف نازح، وشملت هذه الخدمات تحلية المياه، وحفر الآبار، ونقل المياه بالصهاريج.



‎ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخاصة المساعدات المقدمة من الأونروا.

