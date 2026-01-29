المؤتمرنت -

ابو راس يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، اليوم المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، فرانشيسكا كوينتو، التي تزور بلادنا حالياً.



جرى خلال اللقاء بحضور رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بصنعاء، ديسما ماينا، مناقشة جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.



وخلال اللقاء عبر أبوراس عن تثمين اليمن للدور الذي تضطلع به منظمة أطباء بلاحدود في الجانب الصحي ومراعاتها لأولويات الاحتياجات الإنسانية فضلاً عن احترام القوانين الوطنية.



ولفت إلى أن الوزارة لن تدّخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات تعترض المنظمة ولما من شأنه تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة التي يتطلع إليها الجميع.



بدورها، أشارت فرانشيسكا كوينتو إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع عن كثب على المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.



واستعرضت الأنشطة والمشاريع التي تخطط المنظمة لتنفيذها خلال العام الجاري، مؤكدة على استمرار المنظمة في تقديم الدعم لليمن والشعب اليمني وبما يساهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها.



فيما أعربت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بصنعاء عن تقديرها للتسهيلات التي تقدمها وزارة الخارجية للمنظمة والشراكة القائمة مع الجهات اليمنية المعنية.