على الممثلة هدى شعراوي، المعروفة بدورها الشهير "أم زكي"، مقتولة داخل منزلها في العاصمة

العثور على جثة ممثلة سورية

المؤتمرنت -
العثور على جثة ممثلة سورية
عُثر مساء أمس على الممثلة هدى شعراوي، المعروفة بدورها الشهير “أم زكي”، مقتولة داخل منزلها في العاصمة السورية دمشق، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الوسطين الفني والإعلامي.

وأفادت مصادر أولية بأن الجثة وُجدت داخل منزلها في ظروف وصفت بـ“الغامضة”، حيث حضرت الجهات الأمنية على الفور إلى مكان الحادث وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب المعلومات الأولية غير المؤكدة، فإن الشبهات الأولية تشير إلى احتمال تورط خادمتها في الحادث، إلا أن الجهات المختصة أكدت أن هذه المعلومات ما تزال قيد التحقيق، ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ذلك حتى اللحظة.

وأكدت مصادر أمنية أن نتائج التحقيق والتقارير الجنائية ستُعلن حال اكتمالها، داعيةً إلى عدم تداول الشائعات أو استباق النتائج احترامًا لسير العدالة وحرمة الفقيدة.

يُذكر أن الفنانة هدى شعراوي كانت من الوجوه المعروفة في الدراما، واشتهرت بشخصية “أم زكي” التي لاقت حضورًا واسعًا لدى الجمهور، ما جعل خبر وفاتها المفاجئة يخلّف حزنًا كبيرًا بين محبيها وزملائها في الوسط الفني.








