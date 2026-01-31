السبت, 31-يناير-2026 الساعة: 05:54 م - آخر تحديث: 05:48 م (48: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ منير محمد شكري عضو اللجنة الدائمة

لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية المظفر

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية المظفر
بعث نائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ منير محمد شكري عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة31 بمديرية المظفر محافظة تعز الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .
واشاد نائب رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد واداوره الوطنية والتنظيمية في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام الذي ظل وفيا له ولمبادئه وحريصا على تجسيد ثوابته تجاه الوطن ووحدته حتى رحيله عن الدنيا .
وعبر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا اليه راجعون .








