الأحد, 01-فبراير-2026 الساعة: 04:40 م - آخر تحديث: 04:32 م (32: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أفضل وقت لشرب عصير البرتقال

أفضل وقت لشرب عصير البرتقال لتقوية المناعة ودعم صحة القلب

المؤتمرنت -
أفضل وقت لشرب عصير البرتقال لتقوية المناعة ودعم صحة القلب
عادةً ما يشرب معظم الناس عصير البرتقال على الإفطار، ولكنك قد ترغب في تناوله في وقت آخر من اليوم. ويؤثر توقيت تناول عصير البرتقال على كيفية استفادة جسمك من الفيتامينات، وعلى مستوى السكر في الدم، ودعم جهاز المناعة والقلب. ويمكن لمعرفة الوقت الأمثل لتناول عصير البرتقال أن يساعدك على تحقيق أقصى استفادة منه، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

كيف يدعم البرتقال المناعة وصحة القلب؟
تشمل فوائد عصير البرتقال للمناعة وصحة القلب ما يلي:

«فيتامين ج»: يوفر كوب واحد من عصير البرتقال أكثر من 100 في المائة من الكمية اليومية التي يحتاج إليها معظم الناس من الفيتامين. ويساعد «فيتامين ج» جهاز المناعة على العمل بكفاءة من خلال دعم خلايا الدم البيضاء، التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى. كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف.

البوتاسيوم: يوفر عصير البرتقال معدن البوتاسيوم الضروري لصحة القلب، الذي يساعد على توازن السوائل في الجسم ودعم مستويات ضغط الدم الصحية.

الفلافونويدات: قد تساعد هذه المركبات النباتية الموجودة في عصير البرتقال على تقليل الالتهابات ودعم صحة الأوعية الدموية. وعند تناوله بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يكون عصير البرتقال جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب.

شرب عصير البرتقال مع الإفطار
يُعدّ الصباح وقتاً مثالياً لشرب عصير البرتقال، وخاصةً مع وجبة الإفطار. ويعود ذلك للأسباب التالية:

تقليل تهيج المعدة: يُساعد شرب عصير البرتقال مع الوجبات على امتصاص الجسم لـ«فيتامين ج» بشكلٍ أفضل، ما يُخفف من تهيج المعدة.

الوقاية من ارتفاع مستوى السكر في الدم: يُساعد تناول عصير البرتقال مع الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية، مثل البيض والزبادي، على إبطاء ارتفاع مستوى السكر في الدم. وهذا مهم لأن عصير البرتقال يحتوي على سكريات طبيعية قد ترفع مستوى السكر في الدم. لذا، يُساعد تناوله مع الطعام على الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة وتجنب الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم.

تجديد مستويات «فيتامين ج»: فالفيتامين قابل للذوبان في الماء، ويتم التخلص من أي فائض منه عن طريق البول. ويمكن لبدء اليوم بجرعة من «فيتامين ج» أن يجدد مستوياته ويدعم جهاز المناعة في مواجهة الضغوط اليومية والتعرض للجراثيم.

شرب البرتقال في منتصف النهار أو في المساء
يُمكن أن يكون عصير البرتقال مفيداً أيضاً في وقت لاحق من اليوم، خاصةً عند تناوله مع الغداء أو العشاء. ويُساعد «فيتامين ج» الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة مثل الفاصوليا والسبانخ والحبوب الكاملة. وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين لا يتناولون الكثير من اللحوم.

ولدعم صحة القلب، قد يُساعد شرب عصير البرتقال مع الوجبات على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بعد تناول الطعام. ويُمكن أن يُؤثر هذا الإجهاد على الأوعية الدموية مع مرور الوقت. وقد يساعد تناول العصير مع وجبة متوازنة في تحسين تدفق الدم ووظائف الأوعية الدموية.

لكن، لا يُعدّ عصير البرتقال الخيار الأمثل عادةً في وقت متأخر من الليل. فالسكريات الطبيعية الموجودة فيه قد ترفع مستوى السكر في الدم، ما قد يؤثر على النوم. كما أن حموضته قد تزيد من حرقة المعدة الليلية لدى بعض الأشخاص.

شرب عصير البرتقال على معدة فارغة
قد يكون شرب عصير البرتقال على معدة فارغة مناسباً للبعض، ولكنه ليس كذلك للجميع. فالأحماض الطبيعية الموجودة في عصير البرتقال قد تُهيّج بطانة المعدة، خاصةً لمن يُعانون من الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة أو القرحة.

وإذا شعرتَ بانزعاج في المعدة أو حرقة أو انتفاخ بعد شرب عصير البرتقال وحده، فمن الأفضل تناوله مع الطعام. ومن منظور صحة القلب والمناعة، لا توجد فائدة تُذكر من شربه بمفرده مقارنةً بتناوله مع الوجبات.








