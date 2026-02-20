المؤتمرنت -

دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، بحلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله ورعاكم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يشرفنا بإسم القطاع الشبابي والطلابي أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى شعبنا اليمني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.



إن شهر رمضان المبارك يطل علينا هذا العام ووطننا العزيز ما يزال يواجه مخططات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً تعزيز التلاحم الوطني وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية لمختلف القوى الوطنية، لمواجهة تلك المخططات وإفشالها.



وفي هذا السياق، نُحيي ونُثمن مواقفكم الوطنية المشرفة التي جسدت نهج المؤتمر الشعبي العام في الانتصار للوطن وقضاياه العادلة، والتمسك بثوابته الوطنية في الدفاع عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري، ورفض كل المشاريع التي تستهدف تمزيق الوطن.



ونُجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة وحرصكم الكبير في الحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته التنظيمية بما يعزز دوره السياسي الرائد في الساحة الوطنية.. نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يوفقكم لما فيه خدمة الوطن وتعزيز وحدته واستقراره وأن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر رحمة ومغفرة ونصر لشعبنا الصابر.. وكل عام وأنتم بخير.



وتقبلوا خالص التحية والتقدير،



أخوكم

ناجي بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة للمؤتمر