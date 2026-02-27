المؤتمرنت -

صنعاء توجّه دعوة إلى باكستان وافغانستان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الجمهورية اليمنية تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية والتصعيد العسكري بين باكستان وافغانستان، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن البلدين واستقرار المنطقة.



ودعت وزارة الخارجية في بيان اليوم، باكستان وأفغانستان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس وحل الخلافات بين البلدين الجارين بالطرق السلمية.



و أعربت عن ثقتها بحكمة قيادتي البلدين وإدراكهما لما يُحاك ضد الأمة الإسلامية من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها من محاولات لزرع الفرقة وإشعال الصراعات.



وأشارت إلى أن المرحلة تتطلب العمل المشترك لإفشال تلك المخططات، وعدم الانجرار إلى ما من شأنه تعميق الخلافات أو تقويض أواصر الأخوة والتعاون.



كنا دعت وزارة الخارجية، منظمة التعاون الإسلامي ودول الجوار الإسلامية للبلدين إلى الاضطلاع بدورها في تقريب وجهات النظر، وبذل المساعي الحميدة لاحتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.