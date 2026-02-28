المؤتمرنت -

اليمن يؤكد تضامنه الكامل مع إيران

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين العدوان الأمريكي الصهيوني الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران.



واعتبرت الوزارة في بيان، العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ومساساً مباشراً بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



وأكد البيان، أن الاعتداء يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرّم استخدام القوة أو التهديد بها ضد سيادة الدول ووحدة أراضيها، يُعدّ في الوقت نفسه تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وعزت وزارة الخارجية، العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران إلى مناهضتها للهيمنة الأمريكية وسعيها للاستقلال والتحرر وتبني مواقف مساندة لقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



ودعت المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإدانة هذا العدوان الغاشم واتخاذ خطوات عملية لوقفه.



كما أكدت وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخوض معركة الأمة الإسلامية في مواجهة الصهيونية العالمية المتمثلة في ذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، داعية الدول الإسلامية إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة في رفض العدوان الذي يستهدف الجميع.



وأشار البيان، إلى أن ما تقوم به بعض الدول العربية من توجيه لجيوشها لاعتراض الصواريخ الإيرانية التي تستهدف القواعد الأمريكية أمر مشين وعائب ووزر ستتحمله أمام الأجيال القادمة.



وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل قيادة وحكومة وشعباً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس والرد الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وأعربت عن الثقة بقدرة إيران على الرد وتلقين أمريكا وكيان العدو الاسرائيلي أقسى الدروس.