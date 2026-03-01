المؤتمرنت -

بيان هام من شركة النفط في صنعاء

أفادت شركة النفط اليمنية باتخاذها مُنذ وقت مُبكر كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ قد يؤثر على عملية التموين. وأكدت الشركة ، في بيان لها، أن الوضع التمويني في المناطق الحرة مستقر بصورة كاملة، وأن المشتقات النفطية متوفرة وفق الخطط المعتمدة دون أي اختلالات.



ولفتت شركة النفط إلى أن لجان المتابعة والرقابة تعمل بشكل مستمر على مراقبة حركة توزيع المشتقات النفطية في مختلف المحطات، بما يضمن انسيابية التموين ووصول الوقود إلى المواطنين دون عوائق أو تأخير، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن ويغطي الاحتياج القائم.



وجددت الشركة دعوتها للأخوة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد ترتكبها بعض المحطات، كإغلاق المحطة بقصد افتعال أزمة، أو رفع الأسعار الرسمية المعتمدة، أو الامتناع عن تعبئة الوقود للمواطنين دون مبرر قانوني.



وأكد البيان أن الشركة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محطة تخالف القوانين واللوائح النافذة، حفاظاً على المصلحة العامة ومنعاً لأي ممارسات تضر بالمواطنين أو تستغل الظروف. داعياً المواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم المجاني (8001700)، مشيرة إلى أن فرقها المختصة ستتعامل فوراً مع أي بلاغات لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية بيع وتوزيع المشتقات النفطية.

