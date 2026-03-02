المؤتمرنت -

صنعاء: القواعد الأمريكية تهديد حقيقي

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، أن القواعد الأمريكية في المنطقة هي مصدر الخطر والتهديد الحقيقي لجميع دول وشعوب المنطقة.



وأوضح أبوراس أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية من استهداف لتلك القواعد والثكنات الأمريكية، يأتي في إطار الدفاع المشروع الذي كفلته كافة الشرائع والأعراف والقوانين.



وجددّ الدعوة الصادقة للجميع من أبناء المنطقة بالتعاطي الإيجابي والمنصف في توصيف ما يحصل بكل مصداقية.



وقال نائب وزير الخارجية في تصريحات صحفية، "هناك عدوان أمريكي، إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة ذات سيادة وجارة ومسلمة، نتيجة تبنيها قضايا الأمة العادلة، وكان الأحرى بالدول العربية أن تتبنى ذلك وأن تكون قضايا الأمة في مقدمة مسؤولياتها، لكنها مع الأسف تنصلت عن هذه المسؤولية".



وأضاف "اليوم مسؤولية الأنظمة العربية، تتمثل في الضغط على المعتدي الأمريكي، الإسرائيلي الظالم والمجرم، لإيقاف عدوانه لا الدفاع عن قواعده العسكرية والامتعاض لاستهدافها لأن دفاعها عنها يجعل منهم حماة لتلك القواعد لا حماة لمصالح بلدانها".



كما جددّ نائب وزير الخارجية في ختام تصريحه التعبير عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الشقيق، في مواجهة العدوان الامريكي، الاسرائيلي الصهيوني عليها والذي يستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها.