أخبار
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقسًا غائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة

طقس متقلب وممطر وتحذير للسائقين

المؤتمرنت -
طقس متقلب وممطر وتحذير للسائقين
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقسًا غائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائمًا جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والوسطى والهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء؛ وقد يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر.

وفي المناطق الساحلية، سيكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء منها وأرخبيل سقطرى، فيما الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الغربي وباب المندب.

وأشار المركز إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً إلى غائمٍ جزئياً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ونصح بأخذ الحيطة والحذر.

وحذّر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.








