المؤتمرنت -

مناقشة الجوانب الخدمية في الأمانة

ناقش وزير المالية عبدالجبار أحمد مع أمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم، عددا من المواضيع المتصلة بالجوانب الخدمية في أمانة العاصمة وفقا للخطط المقرة للعام الحالي.



وتطرق اللقاء إلى أداء المكاتب التنفيذية خلال شهر رمضان المبارك خاصة المتصلة بالحياة اليومية للمواطن، وكذا الجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين في إطار تحديث وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في الأمانة.



وخلال اللقاء أكد وزير المالية، الحرص على دعم جهود أمانة العاصمة في مختلف المجالات وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.



وأشاد بالأنشطة والفعاليات التي تنفذها وتشرف عليها أمانة العاصمة خلال شهر رمضان، خاصة ما يتصل ببرامج البر والإحسان وتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة الجهات الخدمية أولاً بأول.



فيما عبر أمين العاصمة، عن الشكر لقيادة وزارة المالية ومبادراتها المستمرة في دعم المشاريع التنموية والخدمية في الأمانة.



وأشار إلى أن أمانة العاصمة تعمل بجهود مضاعفة خلال هذا الشهر بما يواكب زيادة النشاط التجاري والاقتصادي وانعكاسه على أداء كافة القطاعات.