أخبار
عاصفة غبار تضرب اليمن.. احذروا

عاصفة غبار تضرب اليمن.. احذروا

المؤتمرنت -
عاصفة غبار تضرب اليمن.. احذروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، تأثر المناطق الصحراوية بكتلة غبار واسع الانتشار، قد تمتد إلى المرتفعات الجبلية والسواحل، وهطول أمطار متفرقة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتواجد غبار واسع الانتشار متوسط الكثافة على أجزاء من صحراء الربع الخالي، من المتوقع أن تتأثر به المناطق الصحراوية للبلاد تشمل أجزاء من صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب، الجوف، شبوة.

وقد يمتد تأثير كتلة الغبار إلى المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صنعاء، عمران، ذمار، إب، تعز، وقد تشمل باب المندب وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية المتأثرة بالغبار إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الصدر ونصح بعدم التعرض المباشر للغبار لما له من أضرار على الصحة العامة.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية، وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها.








