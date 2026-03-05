المؤتمرنت -

استعدّوا للأمطار.. وتحذيرٌ من السّيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية والغربية وشابورة مائية وضباب خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الغربية وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة أحياناً على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى شابورة مائية وضباب على سفوح ومنحدرات المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.



كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب.