السبت, 07-مارس-2026 الساعة: 09:40 م - آخر تحديث: 08:30 م (30: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية والغربية وشابورة مائية وضباب خلال الـ24 ساعة المقبلة

استعدّوا للأمطار.. وتحذيرٌ من السّيول

المؤتمرنت -
استعدّوا للأمطار.. وتحذيرٌ من السّيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية والغربية وشابورة مائية وضباب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الغربية وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة أحياناً على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى شابورة مائية وضباب على سفوح ومنحدرات المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.

كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال إلى ربع نهائي كأس الاتحاد
رياضة: ريال مدريد يقتنص فوزاً قاتلاً أمام سلتا فيغو
فنون ومنوعات: سلاف فواخرجي للبنانيين: سامحوني
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذّر من نفاد الأدوية في غزة
اقتصاد: أسعار النفط تتخطى 92 دولاراً للبرميل
اقتصاد: تزايد الطلب يرفع أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى
عربي ودولي: صحة لبنان: 217 شهيداً و798 مصاباً
أخبار: تضامن يمني مع إيران ولبنان
عربي ودولي: حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في لبنان
اقتصاد: أسعار النفط تقفز أكثر من 5%
فنون ومنوعات: أنغام: "اتنين غيرنا" ليس قصة حياتي
عربي ودولي: 1230 شهيداً حصيلة العدوان على إيران
أخبار: بدء صرف معاشات مارس في صنعاء
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان
عربي ودولي: روسيا تدمر 76 مسيرة أوكرانية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 72120
رياضة: أرسنال يحصن صدارته والسيتي يتعثر
مجتمع مدني: قلق الحرب: كيف يمكن التعامل معه؟
عربي ودولي: بلديات غزة تحذّر من توقف خدماتها
عربي ودولي: 72 شهيداً و83 ألف نازح في لبنان
أخبار: انطلاق مؤتمر نصرة فلسطين بصنعاء
فنون ومنوعات: ملايين الدولارات تسقط من السماء
مجتمع مدني: الكاجو أم الفستق: أيهما أفضل للقلب؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026