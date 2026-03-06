السبت, 07-مارس-2026 الساعة: 09:40 م - آخر تحديث: 08:30 م (30: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
بدء صرف معاشات شهر مارس في صنعاء

بدء صرف معاشات مارس في صنعاء

المؤتمرنت -
بدء صرف معاشات مارس في صنعاء
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات شهر مارس 2026م - رمضان 1447هـ، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وجددّت التأكيد على أن تقديم عملية الصرف بداية كل شهر، يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات، أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، بما يكفل الرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.








