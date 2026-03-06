المؤتمرنت -

احذروا.. أمطار وسيول وتدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات إب، ريمة، ذمار، المحويت وأجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ويحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، البيضاء، صنعاء، حجه، صعدة والسواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من أرخبيل سقطرى.



ونبه المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب في الطرق الجبلية.