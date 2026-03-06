المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يعزي المهندس ناصر بن حبتور

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس ناصر أحمد حبتور نائب مدير شركة النفط للشؤون الفنية، وعبدالعزيز أحمد حبتور وإخوانهم، في وفاة والدتهم الفاضلة.



وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لإخوان الفقيدة الشيخ يسلم بن حبتور والشيخ ناصر عبدالله بن حبتور وأبنائها ناصر وعبدالعزيز وأفراد الأسرة كافة بهذا المصاب.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".