صنعاء: أمريكا والكيان أخطر تهديد للأمن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي هما أخطر تهديد للأمن والسلم في العصر الحديث، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ومسؤول لوقف ممارساتهما العدوانية التي تدفع المنطقة والعالم نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصيره الحتمي الفشل والخسران وأن إيران تلقن المعتدين دروساً قاسية لا تنسى.



وأشارت إلى أن استمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى إغراق المعتدين في مستنقع لن يكون من السهل الخروج منه.



كما أكدت أن كيان العدو الإسرائيلي هو أوهن من بيت العنكبوت، وأن سياساته العدوانية لن تمنحه الأمن أو الاستقرار، بل تقربه أكثر من مصيره المحتوم.



وحذرت وزارة الخارجية من المساعي الأمريكية، والاسرائيلية الهادفة إلى جرّ عدد من الدول، ولاسيما دول المنطقة للانخراط في هذا العدوان، بما يهدد بتوسيع رقعة الصراع ويعرض أمن المنطقة بأكملها لمخاطر جسيمة.



ولفت البيان إلى أن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في عدد من الدول التي تحتضنها لا يعتبر استهداف لتلك الدول أو لشعوبها، وإنما هو نتيجة لاستخدامها في العدوان على إيران.



وأكدت وزارة الخارجية، أن العدوان الحالي كشف بوضوح للدول التي تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية أن هذه القواعد لم تُنشأ لحماية تلك الدول أو الحفاظ على أمنها، بل لحماية المصالح الأمريكية وتنفيذ سياساتها العسكرية في المنطقة، ما يحتم عليها إعادة النظر في وجود هذه القواعد على أراضيها، بما يضمن أمنها وسيادتها واستقرار شعوبها.



وبينت أن على الأمة أن تعي خطورة معادلة الاستباحة التي يسعى الأعداء إلى فرضها على دولها وشعوبها، داعية إلى توجيه البوصلة بوضوح نحو العدو الحقيقي للأمة.



وجددًت وزارة الخارجية، التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان والشعب اللبناني في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.