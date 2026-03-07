السبت, 07-مارس-2026 الساعة: 09:41 م - آخر تحديث: 08:30 م (30: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
"أخطر تهديد للأمن والسلم".. تـحـذيـرٌ عــاجــل مـن صـنـعــاء

صنعاء: أمريكا والكيان أخطر تهديد للأمن

المؤتمرنت -
صنعاء: أمريكا والكيان أخطر تهديد للأمن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي هما أخطر تهديد للأمن والسلم في العصر الحديث، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ومسؤول لوقف ممارساتهما العدوانية التي تدفع المنطقة والعالم نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصيره الحتمي الفشل والخسران وأن إيران تلقن المعتدين دروساً قاسية لا تنسى.

وأشارت إلى أن استمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى إغراق المعتدين في مستنقع لن يكون من السهل الخروج منه.

كما أكدت أن كيان العدو الإسرائيلي هو أوهن من بيت العنكبوت، وأن سياساته العدوانية لن تمنحه الأمن أو الاستقرار، بل تقربه أكثر من مصيره المحتوم.

وحذرت وزارة الخارجية من المساعي الأمريكية، والاسرائيلية الهادفة إلى جرّ عدد من الدول، ولاسيما دول المنطقة للانخراط في هذا العدوان، بما يهدد بتوسيع رقعة الصراع ويعرض أمن المنطقة بأكملها لمخاطر جسيمة.

ولفت البيان إلى أن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في عدد من الدول التي تحتضنها لا يعتبر استهداف لتلك الدول أو لشعوبها، وإنما هو نتيجة لاستخدامها في العدوان على إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، أن العدوان الحالي كشف بوضوح للدول التي تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية أن هذه القواعد لم تُنشأ لحماية تلك الدول أو الحفاظ على أمنها، بل لحماية المصالح الأمريكية وتنفيذ سياساتها العسكرية في المنطقة، ما يحتم عليها إعادة النظر في وجود هذه القواعد على أراضيها، بما يضمن أمنها وسيادتها واستقرار شعوبها.

وبينت أن على الأمة أن تعي خطورة معادلة الاستباحة التي يسعى الأعداء إلى فرضها على دولها وشعوبها، داعية إلى توجيه البوصلة بوضوح نحو العدو الحقيقي للأمة.

وجددًت وزارة الخارجية، التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان والشعب اللبناني في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.








