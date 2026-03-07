المؤتمرنت -

أمطار متفرقة وتحذير من البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات واضطراب البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يُتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، وشمال السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات المحويت، ريمة، البيضاء، تعز، مرتفعات لحج وأبين وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.



ويحتمل اضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



ونبّه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأمطار الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.



ونبه المركز أيضاً من اضطراب البحر وارتفاع الموج على جنوب السواحل الغربية ومدخل باب المندب.