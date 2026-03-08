الأحد, 08-مارس-2026 الساعة: 09:43 ص - آخر تحديث: 05:04 ص (04: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة

محافظ الحديدة يتفقد هيئة مستشفى الثورة

المؤتمرنت -
محافظ الحديدة يتفقد هيئة مستشفى الثورة
تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور علي الحداد، طاف المحافظ بعدد من أقسام المستشفى، وتفقد أحوال المرضى، واطلع على سير العمل في الهيئة، وما تشهده من مشاريع توسعية وإنشائية وأعمال ترميم وصيانة لبعض الأقسام.

عقب الزيارة، عقد المحافظ اجتماعاً مع قيادة الهيئة، جرى خلاله استعراض أبرز الاحتياجات المتعلقة بالمستشفى، والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه.

واستمع عطيفي من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتطوير الأداء واستقبال ومعالجة المرضى وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على المستشفى، وأبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز المنظومة الصحية.

وأكد محافظ الحديدة اهتمام قيادة المحافظة بدعم القطاع الصحي وتذليل الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمرافق الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأشاد بجهود قيادة هيئة مستشفى الثورة العام وكوادرها الطبية والفنية والإدارية، وما تبذله من جهود في تطوير مستوى الأداء والخدمات الطبية والعلاجية.. مؤكداً أن ما تشهده الهيئة من مشاريع توسعية وإنشائية وتحديث للمرافق يعكس حرص إدارتها وكوادرها على تحسين الخدمات والارتقاء بالأداء رغم التحديات الراهنة.

واعتبر محافظ الحديدة، هيئة مستشفى الثورة أنموذجاً رائداً في الصمود والارتقاء بالمنظومة الصحية بالنظر إلى ما تحقق فيها من تحديث وتطوير.. مثمناً ما تبديه الكوادر الطبية والفنية والإدارية من تفانٍ وإخلاص في أداء واجبها، ودورها الإنساني والمهني في التخفيف من معاناة المواطنين.

من جانبه، استعرض مدير مكتب الصحة والبيئة أوضاع القطاع الصحي بالمحافظة، وأبرز الاحتياجات اللازمة لدعم المستشفيات والمراكز الطبية.. مشيراً إلى الجهود المبذولة في التنسيق لتأمين المتطلبات الضرورية واستمرار تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.

ونوه بدور هيئة مستشفى الثورة في خدمة المرضى واستقبال الحالات المرضية من مختلف مديريات المحافظة.. مثمناً جهود قيادتها وكوادرها للحفاظ على مستوى الخدمات وتطوير الأداء، بما يعزز من مكانة الهيئة كمرفق صحي رئيسي على مستوى المحافظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: يامال يقود برشلونة للحفاظ على قمة الليغا
فنون ومنوعات: صراع "نمبر وان" يشتعل في مصر
اقتصاد: الكويت تخفض إنتاج النفط
عربي ودولي: لاريجاني: جنود أمريكيون وقعوا في الأسر
عربي ودولي: انفجارات في دبي واصابة برج ضخم
عربي ودولي: 294 شهيداً في العدوان على لبنان
عربي ودولي: إيران تطالب بإدانة استهداف ملاعبها الرياضية
رياضة: أرسنال إلى ربع نهائي كأس الاتحاد
رياضة: ريال مدريد يقتنص فوزاً قاتلاً أمام سلتا فيغو
فنون ومنوعات: سلاف فواخرجي للبنانيين: سامحوني
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذّر من نفاد الأدوية في غزة
اقتصاد: أسعار النفط تتخطى 92 دولاراً للبرميل
أخبار: احذروا.. أمطار وسيول وتدني الرؤية
اقتصاد: تزايد الطلب يرفع أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى
عربي ودولي: صحة لبنان: 217 شهيداً و798 مصاباً
أخبار: تضامن يمني مع إيران ولبنان
عربي ودولي: حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في لبنان
اقتصاد: أسعار النفط تقفز أكثر من 5%
فنون ومنوعات: أنغام: "اتنين غيرنا" ليس قصة حياتي
عربي ودولي: 1230 شهيداً حصيلة العدوان على إيران
أخبار: بدء صرف معاشات مارس في صنعاء
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان
عربي ودولي: روسيا تدمر 76 مسيرة أوكرانية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026