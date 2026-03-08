المؤتمرنت -

محافظ الحديدة يتفقد هيئة مستشفى الثورة

تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.



وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور علي الحداد، طاف المحافظ بعدد من أقسام المستشفى، وتفقد أحوال المرضى، واطلع على سير العمل في الهيئة، وما تشهده من مشاريع توسعية وإنشائية وأعمال ترميم وصيانة لبعض الأقسام.



عقب الزيارة، عقد المحافظ اجتماعاً مع قيادة الهيئة، جرى خلاله استعراض أبرز الاحتياجات المتعلقة بالمستشفى، والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه.



واستمع عطيفي من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتطوير الأداء واستقبال ومعالجة المرضى وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على المستشفى، وأبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز المنظومة الصحية.



وأكد محافظ الحديدة اهتمام قيادة المحافظة بدعم القطاع الصحي وتذليل الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمرافق الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم.



وأشاد بجهود قيادة هيئة مستشفى الثورة العام وكوادرها الطبية والفنية والإدارية، وما تبذله من جهود في تطوير مستوى الأداء والخدمات الطبية والعلاجية.. مؤكداً أن ما تشهده الهيئة من مشاريع توسعية وإنشائية وتحديث للمرافق يعكس حرص إدارتها وكوادرها على تحسين الخدمات والارتقاء بالأداء رغم التحديات الراهنة.



واعتبر محافظ الحديدة، هيئة مستشفى الثورة أنموذجاً رائداً في الصمود والارتقاء بالمنظومة الصحية بالنظر إلى ما تحقق فيها من تحديث وتطوير.. مثمناً ما تبديه الكوادر الطبية والفنية والإدارية من تفانٍ وإخلاص في أداء واجبها، ودورها الإنساني والمهني في التخفيف من معاناة المواطنين.



من جانبه، استعرض مدير مكتب الصحة والبيئة أوضاع القطاع الصحي بالمحافظة، وأبرز الاحتياجات اللازمة لدعم المستشفيات والمراكز الطبية.. مشيراً إلى الجهود المبذولة في التنسيق لتأمين المتطلبات الضرورية واستمرار تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.



ونوه بدور هيئة مستشفى الثورة في خدمة المرضى واستقبال الحالات المرضية من مختلف مديريات المحافظة.. مثمناً جهود قيادتها وكوادرها للحفاظ على مستوى الخدمات وتطوير الأداء، بما يعزز من مكانة الهيئة كمرفق صحي رئيسي على مستوى المحافظة.