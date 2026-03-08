المؤتمرنت -

إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم في صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم، جداول اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 1447هـ.



وأوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه وعضو اللجنة العليا للاختبارات حميد غثاية، أن اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستبدأ يوم السبت التاسع من شوال الموافق 28 مارس المقبل، فيما تبدأ اختبارات الشهادة الأساسية في اليوم التالي الأحد.



وأشار غثاية إلى حرص الوزارة على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بما يضمن إنجاح العملية الاختبارية، داعياً إياهم إلى الجد والاجتهاد واستذكار دروسهم خلال الفترة المتبقية قبيل موعد الاختبارات.