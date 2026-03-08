المؤتمرنت -

أمطار وضباب وتحذير من تدنّي الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكـر هطول أمطار على أجزاء من عدة محافظات وشابورة مائية وضباب على أجزاء واسعة من سفوح ومنحدرات المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب.



ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات المحويت، تعز، الضالع، الحديدة، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين، وأجزاء من السواحل الجنوبية.



وتُتوقع شابورة مائية وضباب على أجزاء واسعة من سفوح ومنحدرات المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأمطار الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار وتكوّن الضباب.