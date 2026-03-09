المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج علي عبده ثابت

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج علي عبده ثابت، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الحاج عبدالجليل عبده ثابت عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة، عضو مجلس النواب، بمناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ونهجه الإنساني والخيري تجاه المجتمع.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للحاج عبدالجليل ثابت وإخوانه وأبناء الفقيد وبقية أفراد الأسرة وآل ثابت كافة في محافظة الحديدة بهذا المصاب.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".