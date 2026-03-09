الإثنين, 09-مارس-2026 الساعة: 03:58 ص - آخر تحديث: 02:36 ص (36: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - "إجراءات رادعة".. قرار حاسم من وزارة الزراعة في صنعاء

تمديد حظر اصطياد وتداول خيار البحر

المؤتمرنت -
تمديد حظر اصطياد وتداول خيار البحر
أقرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تمديد حظر اصطياد وحيازة وتداول خيار البحر في المياه البحرية للجمهورية اليمنية، في إطار الجهود الرامية حماية الأحياء البحرية والحفاظ على المخزون السمكي.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان، أن تمديد فترة الحظر يشمل اصطياد خيار البحر بكافة أنواعه لمدة أربعة أعوام، إضافة إلى حيازة أو شراء أو نقل أو تخزين أو تصدير هذا النوع من الأحياء البحرية، وكافة الأنشطة المرتبطة به خلال فترة الحظر.

وأكدت أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر والجهات ذات العلاقة، ستتولى متابعة تنفيذ قرار التمديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية الثروة البحرية والحفاظ على استدامتها.

ونص قرار التمديد على تنفيذ الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية دراسات علمية لتحديد مناطق تواجد خيار البحر وحالته البيئية، بما يسهم في وضع السياسات المناسبة للحفاظ على هذا المورد البحري المهم.

وشددّت وزارة الزراعة على أهمية التزام الصيادين وكافة العاملين في القطاع السمكي بأحكام القرار، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة.








