حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و133 شهيداً، و171 ألفاً و826 مصاباً.



وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "7 شهداء جدد، و17 مصابا".



وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار منذ 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 648 شهيداً ونحو 1728 مصابا.



وأشارت إلى أن عدداًُ من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.