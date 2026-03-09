الإثنين, 09-مارس-2026 الساعة: 09:39 م - آخر تحديث: 09:09 م (09: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
بارك المجلس السياسي الأعلى، للشعب الإيراني الشقيق المسلم وقيادته، اختيار المرشد الجديد للجمهورية الإسلامية في إيران، مجتبى خامنئي

السياسي الأعلى يبارك لإيران اختيار مجتبى

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يبارك لإيران اختيار مجتبى
بارك المجلس السياسي الأعلى، للشعب الإيراني الشقيق المسلم وقيادته، اختيار المرشد الجديد للجمهورية الإسلامية في إيران، الإمام السيد مجتبى خامنئي حفظه الله.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن هذا الاستحقاق يعكس رسوخ مؤسسات الدولة الإيرانية وقدرتها على إدارة المراحل المفصلية بثبات ومسؤولية، وبما يجسد استمرارية النهج الذي قامت عليه الثورة الإسلامية وقيمها ومبادئها.

كما أكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران شكّلت، وعلى مدى عقود، ركناً مهماً في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما كان لها حضور فاعل في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستكبار التي تستهدف سيادة الدول وكرامة شعوبها.

وأعرب المجلس السياسي الأعلى، عن اعتزاز الجمهورية اليمنية بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين اليمني والإيراني، وما يجمعهما من روابط قائمة على الإيمان المشترك بقضايا الحق والعدل، والتضامن في مواجهة التحديات التي تستهدف الأمة واستقلالها وقرارها السيادي.

وعبر المجلس عن التطلع في أن تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران، بقيادة الإمام السيد مجتبى خامنئي، مسيرة الصمود والدفاع عن الأمة، وتجاوز كل محاولات العدوان والهيمنة.. مؤكداً أن الإرادة الإيرانية ستظل صلبة في مواجهة كل التحديات، حتى يتحقق النصر والكرامة للشعب الإيراني ولأمتنا الإسلامية.








