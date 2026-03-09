الإثنين, 09-مارس-2026 الساعة: 09:39 م - آخر تحديث: 09:09 م (09: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 261 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023

261 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
261 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 261 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 261 شهيدا صحفيا، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية آمال محمد شمالي، التي تعمل مراسلة لراديو قطر".

وأدان المكتب الإعلامي الاستهداف الإسرائيلي "الممنهج" للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الأجسام الحقوقية الصحفية العالمية والعربية إلى "إدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين".

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة الإعلاميين بالقتل والاستهداف المباشر، ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية والمكاتب والقنوات والإذاعات العاملة في القطاع، ولا زال يعتقل العشرات من الصحفيين في سجونه، كما أصيب نحو 400 صحفي بجروح، بعضهم تعرض لإعاقات دائمة بالشلل أو بتر الأطراف، فيما يمنع الاحتلال دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة، في خطوة تصفها المؤسسات الحقوقية والدولية أنها محاولة لطمس الحقيقة وحجب الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في القطاع.








