وزير المالية يشيد بأداء صندوق الطرق

التقى وزير المالية عبدالجبار أحمد، اليوم، رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل الحيفي.



جرى خلال اللقاء، استعراض مشاريع صيانة الطرق التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية، والجهود التي يبذلها الصندوق لتنفيذ الخطط المقرة للعام الحالي في كافة المحافظات والمديريات والتي تهدف إلى صيانة الطرق الرئيسية فيها.



وأكد اللقاء أن خطط الصندوق في مجال الصيانة تتركز على المداخل الرئيسية للمحافظات والمدن بالإضافة إلى الطرق التي تخدم أكبر شريحة من السكان.



وخلال اللقاء ثمن وزير المالية، الجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والجسور في مختلف المحافظات رغم الصعوبات وشحة الإمكانيات.



وأشار إلى أن قيادة الصندوق والعاملين فيها اثبتوا خلال الفترة الماضية قدرة عالية على إدارة الموارد المتاحة في مشاريع يلمس أثرها المواطن بصورة مباشرة.



وأكد حرص وزارة المالية على دعم جهود الصندوق لتنفيذ الخطط المرسومة وفي إطار الإمكانيات المتاحة.



من جانبه عبر رئيس الصندوق، عن الشكر لوزير المالية وتفاعله الدائم مع خطط وبرامج الصندوق.. مشيرا إلى أن ذلك يمثل حافزا إضافيا لبذل المزيد من الجهود الهادفة لتعزيز الأداء في صيانة الطرق بصورة عامة.