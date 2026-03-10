المؤتمرنت -

الخطري تواسي شرف الدين بوفاة نجلها

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الاخت/إبتسام هاشم شرف الدين، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئولة القطاع النسوي بمحافظة حجة، والى كافة افراد الاسرة بوفاة نجلها.



وعبّرت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، في البرقية بإسمها ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلةً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.