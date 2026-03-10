المؤتمرنت -

1800 شهيد وجريح في لبنان خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى اليوم، ارتفعت إلى 486 شهيداً و1313 جريحاً.



وقالت الوزارة أن عدد النازحين المسجلين بلغ 667831 نازحًا، وبلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء 119700 نازح، بحسب التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث في لبنان.



ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الجاري سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددًا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة.