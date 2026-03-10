المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار على المرتفعات الجبلية واضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، ذمار، إب.



وقد تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، البيضاء، تعز ومرتفعات الحديدة ولحج وأبين.



ويتوقع اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.



كذلك نبه المركز مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب السواحل الغربية ومدخل باب المندب.