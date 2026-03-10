المؤتمرنت -

الخطري تعزي جمعان بوفاة نجلها

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأخت/ محل الزين محمد جمعان، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئولة القطاع النسوي بمحافظة المهرة، والى كافة افراد الاسرة بوفاة نجلها الشاب/ مجاهد محمد سعيد بادينار.



وعبّرت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، في البرقية بإسمها ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلةً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا اليه راجعون"