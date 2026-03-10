المؤتمرنت -

المرور يعلن تمديد فترة الإعفاءات للمخالفات

أعلنت شرطة المرور، عن تمديد فترة الإعفاءات الخاصة بالمخالفات والتجديدات القديمة المتراكمة حتى 30 شوال 1447هـ وذلك قبل عودة الرسوم إلى قيمتها السابقة وفقاً للوائح المنظمة.



وأوضح مدير شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي أن قرار التمديد الذي يتزامن مع خواتم شهر رمضان المبارك جاء استجابة لظروف المواطنين والسائقين والتخفيف من التزاماتهم المالية.



وأكد أهمية هذا التمديد الذي يمنح المواطنين فرصة إضافية لتسوية أوضاع سياراتهم والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة خلال الفترة المحددة.



وشددت شرطة المرور على أنه لن يكون هناك أي تمديد إضافي بعد التاريخ المحدد، حيث ستعود الرسوم والغرامات إلى قيمتها السابقة وفق الأنظمة المرورية المعمول بها، خاصةً بعد حملة الإعفاءات الواسعة التي أُعلنت في وقت سابق تقديراً لظروف الناس ومعاناتهم الناجمة عن الحصار والعدوان.



وجددت الدعوة لجميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرقات.